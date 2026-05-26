Дожди без остановки: синоптики дали тревожный прогноз погоды на июнь 2026 года

Метеорологическая весна в центральной России завершилась, уступая место календарному лету. Однако, радоваться рано: в предварительных прогнозах синоптики отмечают высокую вероятность температурных аномалий. Что ждать от первого месяца лета жителям Москвы, Сапнкт-Петербурга и других городов, читайте в материале «Известий».
Какую погоду ждать в июне 2026 года: общие данные.
Точные прогнозы погоды на лето делать сложно, так как погода постоянно меняется, и наиболее точные данные можно получить только на несколько дней вперед. Поэтому долгосрочные прогнозы строятся на многолетних данных о стандартных погодных условиях.
«Самая высокая температура по году по климатическим данным наблюдается в июле в Средней полосе Европейской части России. Июнь — это промежуточный месяц. К концу месяца температура, конечно, вырастает. Средняя температура в Средней полосе достигает +18…19 градусов», — рассказал «Известиям» синоптик и метеоролог Александр Шувалов.
Метеоролог также отметил тесную, практически стопроцентную корреляцию между температурой воздуха и количеством выпавших осадков: чем выше температура, тем больше количество осадков.
«Но, конечно, год на год не приходится. Есть большие разбросы по годам. Отличаться может довольно существенно средняя месячная температура. В некоторые годы бывает температура ниже +10 градусов. Это, конечно, уникальный случай, но такое бывают. И самые последние заморозки иногда случались в истории в самых первых числах июня. Это тоже, конечно, уникальное явление. Но были и наоборот годы, когда средняя месячная температура превышала +20 градусов, например, в 1972 и в 2010-х годах», — предостерег метеоролог.
Гидрометцентр России также опубликовал сезонный прогноз на лето. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что такие фоновые прогнозы создаются для организаций, которые занимаются топливным комплексом. Для них приоритетна информация о том, будет ли холоднее или теплее, чем обычно. При этом обывателям интереснее, когда наступит тепло, сколько осадков выпадет и насколько будет «устойчив» месяц.
Согласно сезонному прогнозу, в июне аномалии будут наблюдаться в Мурманске, Вологде, Сыктывкаре, Кирове, Архангельске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Омске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском — там средняя температура будет выше нормы больше, чем на один градус. В части Республики Саха (Якутии), на Чукотке и в Магаданской области стоит ожидать аномального снижения температуры на один градус.
Будут ли аномальные проливные дожди в июне.
Эксперты ожидают более жаркий июнь, чем обычно, что видно из данных сезонного прогноза на лето от Гидрометцентра России. При этом аномального количества осадков не предвидится.
«Фоновый прогноз говорит, что и в Москве, и в Средней полосе России все летние месяцы будут с положительной аномалией температуры воздуха и с количеством осадков близким к норме», — комментирует данные Позднякова.
Прогноз температуры на июнь-2026: где ждать аномальную жару.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в июне москвичам придется готовить зонтики и плащи — столица порадуется солнечной погоде суммарно лишь семь дней. Средняя температура воздуха будет достигать +21 градуса днем и +13 градусов ночью.
Петербуржцам не привыкать к дождям — как и в Москве безоблачных дней в Северной столице ожидается всего семь, согласно данным «Яндекс Погоды». Средняя температура днем будет держаться около +18 градусов, а ночью около +11 градусов. Самыми жаркими днями станут 23 и 29 июня, хотя в эти дни ожидаются осадки. Средняя скорость ветра будет около 5,5 м/с, что принято считать умеренным ветром.
В Краснодаре температура будет подниматься вплоть до +29 градусов днем, о чем говорят погодные агрегаторы. При этом средняя температура днем будет равна +27 градусам, а ночью — +17. Облачных дней будет немного, как и осадков: дожди будут лить в начале и в конце месяца.
Согласно информации «Яндекс Погоды», Новосибирск в июне порадуется девяти солнечным дням — в остальные дни прогноз обещает облачность и осадки. Средняя температура днем — +22 градуса, а ночью — +12. Самыми оптимальными днями для поездки на природу станет период с 19 по 23 июня включительно — ожидается устойчивая солнечная погода без осадков.
Июньские дожди будут лить в Казани суммарно девять дней. Самый жаркий день наступит в пятницу 26 июня: +24 градуса. Средняя дневная температура воздуха будет держаться около +22 градусов, а ночью — в среднем около +12. Череду дней без осадков стоит ожидать в конце месяца: с 26 по 28 июня, сообщают погодные агрегаторы.
В Екатеринбурге ожидается дождливый июнь — по данным «Яндекс Погоды», солнечных дней будет всего пять. Средняя температура будет держаться около +21 градуса днем и +11 градусов ночью. Самый жаркий день наступит в субботу, 27 июня — +22 градуса без осадков.
Народные приметы про погоду.
Первый месяц лета на Руси называли «хлеборостом» и «разноцветом». В те времена люди обращали внимание на различные погодные приметы: от поведения насекомых до частоты осадков.
Так, по народным поверьям, вечерняя радуга в июне сулила хорошую погоду, а частые туманы богатый урожай грибов. Если жаворонок вил гнездо в ямке, готовились к сухому лету, а если на бугорке — то к влажному. Утренний туман над водой предвещал солнечную погоду, а низкий полет ласточек и стрижей — дождь.