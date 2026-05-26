Спас детей из горящей квартиры и ушел по делам: в Павлодаре ищут местного героя

Сообщается, что возгорание в трехкомнатной квартире на девятом этаже случилось вчера днем. Огонь охватил балкон и вместе с ядовитым дымом врывался в комнаты. В тот момент дома были трое детей. Младшему из них всего 4 года, старшим — 8 и 9 лет. Они громко плакали и звали на помощь.