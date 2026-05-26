Спас детей из горящей квартиры и ушел по делам: в Павлодаре ищут местного героя

Сообщается, что возгорание в трехкомнатной квартире на девятом этаже случилось вчера днем. Огонь охватил балкон и вместе с ядовитым дымом врывался в комнаты. В тот момент дома были трое детей. Младшему из них всего 4 года, старшим — 8 и 9 лет. Они громко плакали и звали на помощь.
Отмечается, что крики услышал случайный прохожий, который помчался к двери горящей квартиры, но дети открыть ее не смогли. Тогда он вместе с соседями ручкой от самоката выбил замок и вышиб ногой дверь. Испуганных детей спаситель вывел из задымленного помещения, а сам пошел по своим делам.
Приехавшие пожарные потушили огонь, и теперь хотят поблагодарить героя. Медики подтвердили, что спасенные неизвестным героем дети — в полном порядке.
«До прибытия пожарных помощь детям оказал прохожий мужчина. Он заметил дым и огонь на балконе девятого этажа, после чего услышал крики детей о помощи. Совместно с жителями дома с помощью подручных средств вскрыл замок входной двери, а затем смог открыть квартиру. Внутри находилось трое детей», — сообщил замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Берик Омаров.