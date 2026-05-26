Трое сотрудников красноярской больницы № 20 получили награды президента России

Сотрудники Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона удостоены высоких государственных наград. Благодарность и почетные грамоты президента России медицинским работникам вручил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены заведующий патологоанатомическим отделением Владимир Бугрий и врач-патологоанатом Олег Вальдовский. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена операционной медицинской сестре родового отделения Марине Нурмамедовой. Главный врач больницы Евгений Кононов подчеркнул, что признание труда сотрудников на государственном уровне является высокой оценкой работы всего коллектива. Марина Павловна, Владимир Иванович и Олег Владимирович ежедневно подтверждают высокий уровень красноярской медицины своим профессионализмом и преданностью делу. Мы гордимся, что такие специалисты работают в нашей больнице, — отметил Евгений Кононов. Напомним, что ранее государственные и краевые награды получили 38 жителей Красноярского края, представляющих различные отрасли экономики и социальной сферы региона.