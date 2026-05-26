Трутнев: «Мы создаем Дальний Восток России, где хочется жить и работать»

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о ключевых результатах развития Дальнего Востока и задачах на ближайшие годы. Выступление прозвучало на пленарном заседании форума ЕР «Есть результат», где обсуждали, как меняются регионы макрорегиона и что ещё нужно сделать для повышения качества жизни людей.
Трутнев напомнил, что в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век. После этого, по его словам, была перенастроена система управления макрорегионом: появились новые механизмы поддержки инвесторов, территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, дальневосточная ипотека, «дальневосточный гектар», субсидирование авиаперевозок и другие инструменты.
По оценке полпреда, эта работа уже дала заметный экономический эффект. Дальний Восток почти на 30% опережает среднероссийские показатели по росту инвестиций, строительству, вводу жилья и промышленному производству. За 10 лет доходы региональных бюджетов Дальневосточного федерального округа выросли в 2,3 раза, что позволило запустить крупные социальные программы и перейти от точечных проектов к комплексному развитию территорий.
Отдельно Трутнев остановился на Хабаровском крае. В регион привлечено 775 млрд рублей инвестиций, создано 20 тысяч новых рабочих мест. Среди крупных проектов он назвал горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении меди, Амурский горно-металлургический комбинат, Тихоокеанскую железную дорогу, новые терминалы аэропорта и высокотехнологичный морской угольный терминал «Ванинотрансуголь».
Большой блок выступления был посвящён мастер-планам дальневосточных городов. Их, как отметил Трутнев, создавали после обсуждения с жителями, выбирая самые важные и болезненные для людей направления. Общая стоимость реализации мастер-планов составляет 3,6 трлн рублей, в них вошли более тысячи объектов в 25 городах. Уже сейчас почти половина этой работы обеспечена финансированием, а в регионах появляются новые парки, набережные, спорткомплексы, поликлиники, технопарки и объекты городской среды.
Полпред также говорил о жилье, образовании, медицине и транспортной доступности. Льготная двухпроцентная ипотека на Дальнем Востоке и в Арктике продлена до 2030 года и расширена для врачей, учителей, участников специальной военной операции и участников программы «земский работник культуры». По программе «Дальневосточные кварталы» строится 1,8 млн квадратных метров современного жилья в семи городах, а программа доступной аренды уже помогает тысячам семей платить только треть стоимости найма.
В числе будущих задач Трутнев назвал развитие энергетики, расширение БАМа и Транссиба, увеличение портовых мощностей, реконструкцию аэропортов и создание новых производств. По его словам, экономический рост должен работать не сам на себя, а на людей: давать высокооплачиваемые рабочие места, комфортную городскую среду, условия для семей и устойчивый рост населения.
«Выполняя решения Президента страны Владимира Владимировича Путина, опираясь на самоотверженный труд дальневосточников, мы создаем новый Дальний Восток России — территорию, на которой хочется жить и работать», — резюмировал вице-премьер.