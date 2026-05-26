Трутнев: «Мы создаем Дальний Восток России, где хочется жить и работать»

Большой блок выступления был посвящён мастер-планам дальневосточных городов. Их, как отметил Трутнев, создавали после обсуждения с жителями, выбирая самые важные и болезненные для людей направления. Общая стоимость реализации мастер-планов составляет 3,6 трлн рублей, в них вошли более тысячи объектов в 25 городах. Уже сейчас почти половина этой работы обеспечена финансированием, а в регионах появляются новые парки, набережные, спорткомплексы, поликлиники, технопарки и объекты городской среды.