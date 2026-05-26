Всего 5% опрошенных россиян готовы платить за контент без рекламы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство россиян выбирают бесплатные модели потребления контента с рекламой вместо платного доступа. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), которое есть в распоряжении ТАСС.
«От 70 до 93% предпочитают контент с рекламой платному доступу, а 89% воспринимают рекламу как справедливое условие бесплатного потребления», — говорится в материалах исследования.
Как показал опрос, 81% россиян в основном смотрят, читают или слушают бесплатный контент в интернете. Из них 35% используют только ресурсы со свободным доступом, еще у 46% бесплатный контент преобладает над платным. Платная модель преобладает лишь у 5% опрошенных. Самыми востребованными ресурсами стали видеохостинги (76%) и онлайн-кинотеатры (64%), далее следуют аудиосервисы и контент в соцсетях (по 58%).
Готовность платить сохраняется преимущественно в развлекательных категориях: за музыку готовы платить 30% респондентов, за мобильные приложения — 20%. Доступ к сайтам готовы оплачивать 10% пользователей, отдельные статьи — 9%, а контент блогеров — всего 7%.
Исследование проводилось в марте-апреле 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 630 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов России, а также 300 представителей медиаресурсов.