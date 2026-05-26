Всего 5% опрошенных россиян готовы платить за контент без рекламы

Как показал опрос, 81% россиян в основном смотрят, читают или слушают бесплатный контент в интернете. Из них 35% используют только ресурсы со свободным доступом, еще у 46% бесплатный контент преобладает над платным. Платная модель преобладает лишь у 5% опрошенных. Самыми востребованными ресурсами стали видеохостинги (76%) и онлайн-кинотеатры (64%), далее следуют аудиосервисы и контент в соцсетях (по 58%).