Жительница Красноярского края отсудила компенсацию за памятник не того цвета и не в том месте

В Назарове Красноярского края суд обязал предпринимательницу выплатить 22 350 рублей за халатность при изготовлении и установке надгробной плиты.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, в прошлом году местная жительница заключила договор с ИП на оказание соответствующих работ общей стоимостью 22 500 рублей и внесла предоплату в размере 10 000 рублей. Позже исполнитель отчитался о готовности, но когда заказчица приехала на кладбище, то увидела, что цвет памятника не тот. Кроме того, конструкция была смонтирована не на холме, как обсуждалось, а в углу оградки.
Претензию предприниматель проигнорировал. Пострадавшая не стала расторгать договор — ей было важно, чтобы работу просто доделали по совести. За разъяснением и помощью женщина обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого помогли составить исковое заявление.
В итоге суд обязал ИП Янову Т. С. устранить недостатки, а заказчицу — доплатить оставшиеся 12 500 рублей по договору. Также с предпринимателя в пользу потребителя взыскали неустойку — 9 900 рублей, моральный вред — 5 000 рублей и штраф — 7 450 рублей.
