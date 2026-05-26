США атаковали иранский Бендер-Аббас, несмотря на перемирие: уничтожены судна и ЗРК

Fox News: США уничтожили два судна КСИР и позицию ЗРК в Бендер-Аббасе.

Источник: Комсомольская правда

США уничтожили два катера иранского КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗКР в портовом городе Бендер-Аббас. Об этом сообщает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

«Два иранских катера были замечены при установке мин в Ормузском проливе. Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗРК в Бендер-Аббасе, целью которой были боевые самолеты США», — написала она в соцсети Х.

Как сообщается, нанесенные удары якобы были оборонительными.

Как утверждает CENTCOM, атакованные ВС США катера пытались устанавливать мины. По информации Fox News, в результате операции были уничтожены два судна Корпуса стражей исламской революции у побережья Бендер-Аббаса, а также одна ракетная пусковая установка.

По информации Reuters, США и Иран все еще ведут диалог по поводу потенциального мирного договора. Пока что соглашение не заключено. Камнем преткновения служат две трудные темы — статус Ормузского пролива и вопрос обогащения урана на территории Ирана.

Ответ Белого дома по поводу урана Ирана не заставил себя долго ждать. Дональд Трамп потребовал, чтобы весь имеющийся у Ирана обогащенный уран был либо немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения, либо ликвидирован на территории Ирана или в другом регионе, который будет согласован.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран готов обсуждать с Москвой предложение о вывозе обогащенного урана на российскую территорию. По его словам, это может случиться позже.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению. Он подтвердил противоречия в теме обогащения урана в Иране.

Как подчеркнул востоковед Владимир Сажин, как США, так и Иран экономически заинтересованы в том, чтобы Ормузский пролив был открыт. Но Иран, по его словам, выдвигает встречные требования: прекращение Израилем боевых действий в Ливане и отмену части санкций в отношении Тегерана.

Сам президент США предпочел бы «выждать» несколько дней, если такая отсрочка позволит предотвратить войну и сохранить жизни людей.

