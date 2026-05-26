В Красноярске определили победителей Кубка города по конному спорту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе КрасГАУ и собрали 30 сильнейших спортсменов города.
В финал Кубка города по конному спорту вышли 11 участников. Спортсмены выступали в дисциплине «выездка» — одном из самых сложных и зрелищных видов конного спорта, где оцениваются точность, грация и взаимодействие всадника с лошадью.
Особенностью турнира стали костюмированные выступления. Участники самостоятельно подбирали образы и музыкальное сопровождение. На манеже появились Моана, викинг, ведьма, невеста, испанская девушка и даже герой фильма «Оно».
Самой юной участницей соревнований стала 14-летняя Валерия Каратаева. Вместе с лошадью по кличке Ангара она представила программу «Гавайи» и победила в группе «Кюр Дети».
Победительница в дисциплине «Командный приз. Дети» Миланика Семенова выступила в образе из фильма «Три орешка для Золушки». По словам спортсменки, к турниру она готовилась долго, а победу смогла одержать вместе со своим конем Висконти.
Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами, сообщает городская администрация.