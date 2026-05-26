Минздрав оценит необходимость актуализации списка противопоказаний для водителей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России до 2030 года оценит необходимость актуализации медицинских перечней, определяющих, может ли человек садиться за руль, каким транспортом он может управлять и требуются ли ему спецсредства для вождения. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Медицинские перечни, регламентирующие управление транспортным средством, делятся на три основные категории: противопоказания (полный запрет на вождение), показания (управление автомобилем со спецсредствами) и ограничения (допуск к вождению только определенных категорий транспорта).
Перечень медицинских противопоказаний, строго запрещающих садиться за руль, включает, в частности, психические расстройства и расстройства поведения, такие как шизофрения и умственная отсталость, болезни нервной системы, а именно — эпилепсию, а также глазные болезни: ахроматопсию (черно-) и слепоту обоих глаз.
Медицинские показания регламентируют для водителей с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимость ручного управления или автоматической коробки передач. Также медицинские показания обязывают водителей с нарушением зрения носить очки или контактные линзы, а водителей с нарушением слуха использовать слуховой аппарат.
Медицинские ограничения определяют, при каких заболеваниях человек не может управлять транспортом общего назначения или тяжелыми категориями, но способен безопасно водить легковой автомобиль. Они, в частности, включают специфические нарушения опорно-двигательного аппарата, а также заболевания глаз.
Минздраву необходимо оценить, нужна ли актуализация этих перечней, и по итогам предоставить доклад в правительство РФ. Реализовать данную задачу необходимо до 2030 года. Далее актуализация перечней будет проводиться при необходимости.