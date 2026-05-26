Минздрав оценит необходимость актуализации списка противопоказаний для водителей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России до 2030 года оценит необходимость актуализации медицинских перечней, определяющих, может ли человек садиться за руль, каким транспортом он может управлять и требуются ли ему спецсредства для вождения. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.