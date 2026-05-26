Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным семьям

Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически. Если такой отказ подпадает под изменившиеся условия, Соцфонд назначит пособие без каких-либо действий со стороны семьи. О вынесенном решении родители узнают через «Госуслуги» — соответствующие уведомления начнут приходить с портала уже сегодня.
«Семьям, которые раньше не проходили по условиям оформления из-за превышения доходов, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России сегодня это 9,2 тыс. рублей на ребенка», — отметили в пресс-службе Отделения СФР.
Напомним, с 22 мая вступили в силу изменения в правила оформления единого пособия, согласно которым многодетные семьи больше не будут терять право на выплаты при небольшом превышении по доходам. Если при продлении пособия доходы окажутся больше установленного предела не более чем на 10%, семья сохранит возможность получать финансовую поддержку.