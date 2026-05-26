Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным семьям

Напомним, с 22 мая вступили в силу изменения в правила оформления единого пособия, согласно которым многодетные семьи больше не будут терять право на выплаты при небольшом превышении по доходам. Если при продлении пособия доходы окажутся больше установленного предела не более чем на 10%, семья сохранит возможность получать финансовую поддержку.