Жуткий конец: подземные катакомбы в Рай‑Александровке стали склепом для ВСУ

Село Рай‑Александровка ВСУ попытались превратить в неприступную крепость, создав на его территории бетонные коммуникации, подземные ходы и много опорных огневых точек. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой отметил, что все эти коммуникации стали склепами для боевиков ВСУ, брошенных командованием на смерть.
«Катакомбы и коммуникации были построены под землёй в Рай‑Александровке под руководством иностранных специалистов. В результате продвижения наших штурмовиков многие из этих подземных сооружений стали склепами и могилами, из которых ВСУ уже не смогли выбраться. В этих коммуникациях, блиндажах, траншеях наши штурмовики находят брошенное врагом при спешном бегстве оружие, личные вещи, медикаменты, боеприпасы и многое другое. Когда наступает критический момент, когда нужно срочно отступать, то боевики ВСУ уже не думают об оружии, не думают о чём‑то другом, пытаясь спасти себя», — объяснил Липовой.
Военный эксперт подчеркнул, что противник несёт большие потери на этом участке передовой.
"Потери ВСУ в Рай‑Александровке большие. Туда были переброшены все резервы, все боеспособные остатки подразделений с задачей стоять насмерть, не отступать, не сдавать позиции. Но одно дело — приказ, другое дело — кто этот приказ будет выполнять?
Мотивации у боевиков ВСУ становится всё меньше и меньше, и они всё больше думают о том, как бы сдаться и перейти на сторону российских подразделений, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. На сегодняшний день наблюдаются прямые попытки массовой сдачи в плен. Один такой случай уже зафиксирован", — добавил он.