За сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, спасен один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске в квартале 7Б произошел пожар в многоквартирном доме.
К моменту прибытия пожарных из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы спасен один человек. На месте работали девять человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — неосторожность при курении.
Утром 25 мая в поселке Урал Рыбинского муниципального округа на улице Шахтерской загорелись баня и надворные постройки. В результате пожара сгорели баня и котельная, повреждены гараж, кровля жилого дома, автомобиль и трактор. Общая площадь возгорания составила около 192 квадратных метров. Из зоны пожара эвакуировали семь газовых баллонов с пропаном и один кислородный баллон. В тушении участвовали девять человек и четыре единицы техники, в том числе добровольцы. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.
В поселке Сохновка Назаровского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. В огне погибли 30 голов сельскохозяйственной птицы. Возгорание ликвидировали десять человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.