За сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, спасен один человек

Утром 25 мая в поселке Урал Рыбинского муниципального округа на улице Шахтерской загорелись баня и надворные постройки. В результате пожара сгорели баня и котельная, повреждены гараж, кровля жилого дома, автомобиль и трактор. Общая площадь возгорания составила около 192 квадратных метров. Из зоны пожара эвакуировали семь газовых баллонов с пропаном и один кислородный баллон. В тушении участвовали девять человек и четыре единицы техники, в том числе добровольцы. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.