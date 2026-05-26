СК отрабатывает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых

Следователи тщательно отрабатывают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова.
23 мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».
— Тщательно отрабатывается криминальная версия исчезновения семьи, — сказала представитель следствия РИА Новости.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.
22 мая заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин сообщил, что к поискам пропавшей семьи могут присоединиться егеря и охотники. Он отметил, что в случае гибели членов семьи запах разложения может привлечь опасных хищников, которые водятся в тайге.