Спортивный фестиваль для людей старшего возраста прошел в Ачинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более двухсот человек стали участниками Спортивного фестиваля для людей старшего поколения, который прошел в Ачинске.
Свои команды представили восемь муниципальных округов региона: Ачинский, Балахтинско-Новоселовский, Боготольский, Енисейский, Козульский, Назаровский, Ужурский и Шарыповский.
Участники соревновались в дартсе, настольном теннисе, миниволее, бочче, напольном керлинге и шахматах.
С приветственным словом к спортсменам обратился глава Ачинского муниципального округа Игорь Титенков: «“Сибирское долголетие” помогает людям старшего поколения оставаться активными, сохранять интерес к жизни и находить новые возможности для общения и развития. Ваш жизненный опыт, энергия и активная позиция — пример для молодёжи и важная часть будущего наших территорий».
Фестиваль прошел в рамках регионального движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Цель — создать условия для занятий спортом, общения и личностного развития представителей старшего поколения. Инициатива соответствует задачам национального проекта «Семья».
Фестивали старшего поколения прошли в Канске и Минусинске. В течение года подобные мероприятия состоятся в Лесосибирске, Красноярске и поселке Подгорный.