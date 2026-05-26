Полтысячи школьников приняли участие в городском этапе Всероссийского спортивного проекта «Вызов Первых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Соревнования объединили ребят от 6 до 17 лет из 70 школ и 3 колледжей Красноярска. Дети и подростки состязались в скорости, выносливости, силе и координации: сдавали челночный бег, прыгали в длину и играли в вышибалы.
«Вызов Первых проходит в нашем городе уже в третий раз. В состязаниях принимают участие самые спортивные представители образовательных учреждений в разных возрастных категориях. По итогам соревнований ребята выйдут на региональный этап, где будут защищать честь города», — рассказала председатель Совета местного отделения Движения Первых Наталья Капустина.
В проекте также приняли участие команды ребят с ограниченными возможностями здоровья, отмечает пресс-служба мэрии. Они соревновались в специальных дисциплинах: удержании медбола, метании теннисного мяча в цель, поднимании туловища из положения лежа на спине и других.
Команды сильнейших представят Красноярский край на всероссийском этапе состязаний в образовательном центре «Сириус».