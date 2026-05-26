Таврический оценил угрозу для Петербурга из-за таяния «ледника Судного дня»

Разрушение антарктического ледника Туэйтса, который называют «ледником Судного дня», не приведёт к затоплению городов и резкому подъёму уровня океана. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический.
По его словам, ледник уже давно находится в океане и тает плавно, подчиняясь естественным физическим процессам.
«Ледник не первый месяц плавает, он уже вышел в океаны и по течению должен постепенно приближаться к экватору. Там он будет потихоньку таять. То, что это грозит каким-то ужасным подъёмом воды, — не совсем так. Если посчитать с учётом испарения моря, вспомнить целые формулы, становится понятно: уровень на угрожающую высоту не поднимется. Так что не надо бояться», — сказал Таврический.
«Поэтому предпринимать экстренные меры, чтобы предотвратить катастрофу мирового масштаба, нет необходимости. Поводов для паники нет», — подытожил ученый.
Ранее в научном журнале Nature вышла статья, в которой говорилось о том, что если ледник Туэйтса в Антарктиде и находящиеся рядом с ним объекты растают, уровень Мирового океана поднимется на три метра, что может привести к всемирному потопу. В частности, в потенциальной зоне риска из-за таяния ледника, по словам климатолога, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, находятся Санкт-Петербург, российское побережье Балтики и Западная Сибирь.
Напомним, учёные признали необратимым таяние ледников Антарктиды.