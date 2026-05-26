Дрозденко: на подлёте к Ленинградской области сбиты несколько целей

Российские военные обезвредили несколько воздушных целей на подлёте к Ленинградской области, сообщил её глава Александр Дрозденко.
Перед этим он проинформировал об объявленной в регионе опасности беспилотных летательных аппаратов. Губернатор также предупредил о вероятном снижении скорости мобильного интернета в области.
«Цели поражены на подлёте к границам региона», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что режим воздушной опасности отменён.
Напомним, 25 мая в Калининградской области впервые была объявлена угроза БПЛА. В целях безопасности полётов в местном аэропорту (Храброво) решили ввести временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.