В Приангарье испытали противодроновые комплексы для охраны природы Байкала

IrkutskMedia, 26 мая. В Иркутской области 24 мая на мысе Кадильном в Прибайкальском национальном парке прошли испытания мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы для охраны особо охраняемых природных территорий Байкала. Тестирование провели в рамках программы Минприроды России по роботизации природоохранного комплекса страны, чтобы усилить контроль над территориями, предотвратить браконьерство и снизить антропогенное воздействие на экосистему озера, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Во время эксперимента специалисты протестировали модуль мобильного комплекса «Лира» и противодроновое ружьё. Оборудование предназначено для подавления сигналов связи и навигации беспилотников, а также контроля малой авиации и водного транспорта. По итогам испытаний техника подтвердила возможность перехвата управления дронами и их принудительной посадки.
Иркутская область вошла в число семи пилотных регионов, где внедряются современные технологии охраны природы. Особое внимание уделяется западному побережью Байкала, где протяжённость особо охраняемых природных территорий достигает 590 км.
Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов отметил, что испытания стали продолжением проекта, стартовавшего летом 2025 года совместно с разработчиками беспилотных систем и природоохранными организациями.
«Сейчас происходит второй этап проекта: применение средств радиоэлектронной борьбы. Это особенно актуально в отношении браконьеров, которые используют БПЛА для обнаружения скоплений животных и последующей незаконной охоты на них», — подчеркнул Рамазанов.
По его словам, новые технологии также помогут выявлять объекты малой авиации и контролировать береговую линию Байкала. Испытанное оборудование планируют использовать не только в Прибайкальском национальном парке, но и на территории Байкало-Ленского заповедника.
Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков заявил, что современные технологии всё активнее используются нарушителями природоохранного законодательства, поэтому государственным инспекторам необходимы собственные инструменты контроля.
«Воздушное пространство тоже требует контроля и профилактики, и у государственных инспекторов в области охраны окружающей среды должна быть возможность минимизировать данную проблему», — сказал Рыбаков.
Разработчики проекта считают, что внедрение средств РЭБ позволит повысить эффективность патрулирования, быстрее реагировать на нарушения и усилить защиту объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в Иркутской области в 2026 году в рамках проекта «Байкал под крылом» создадут цифровую карту экологически чувствительных зон и безопасных маршрутов для авиации, чтобы пилоты могли планировать полёты без ущерба для природы.
Карта объединит данные полевых исследований и станет инструментом для навигации в воздушном пространстве над Байкалом. В ней отразят зоны обитания редких видов, разрешённые точки посадок и участки, где требуется особая осторожность.