Выпускников Красноярского края поздравили с последним звонком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 мая в России отмечают последний звонок. В школах завершается календарный учебный год, а для выпускников 9-х и 11-х классов начинается период ОГЭ и ЕГЭ.
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова поздравила школьников, педагогов и родителей с окончанием учебного года.
«Сердечно поздравляю вас с праздником последнего школьного звонка! Для каждого из вас в эти дни завершается большой, насыщенный интересными событиями путь. Тысячи ребят прощаются со школой и делают шаги во взрослую жизнь. Вас ждут новые серьезные испытания — выпускные экзамены, выбор будущей профессии, поиск собственного пути. Уверена, что в ваших сердцах останутся самые теплые воспоминания о школе и об учителях», — отметила Татьяна Гридасова.
Отдельные слова благодарности министр адресовала педагогам и родителям, которые помогали детям, поддерживали их и сопровождали на протяжении школьных лет.
«Желаю всем вам счастья, оптимизма, а выпускникам удачи на экзаменах и уверенности в себе! Пусть сбудутся все ваши мечты и исполнятся все планы! В добрый путь!» — сказала министр.