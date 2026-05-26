Исполнителей теракта в Старобельске казнили: главная новость СВО 26 мая

Боевиков ВСУ, запустивших дроны для атаки на колледж в Старобельске, уничтожили, сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram‑канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Непосредственные исполнители, те, кто запустили беспилотники, уже своё получили. Удары по всем известным в радиусе 300 км точкам запуска дальних БПЛА нанесли оперативно», — сказал он.
По словам подпольщика, тех, кто стоял за операторами дронов и отдал приказ об убийстве детей, будут искать.
«Негласно подобные дела давно ведутся. Тех, кто координирует, сложнее найти. Есть те, кто программирует и, когда машина в воздухе, ведёт её по спутнику. Есть машины, которым координаты вбили — и всё, дальше само летит. Но только те, кто вбивает координаты, знают цель или место, куда должно попасть. Наверняка, если под удар будут попадать хоть как‑то виновные в трагедии, об этом будет упоминаться», — объяснил собеседник издания.
Собеседник издания обратил внимание на то, что, по некоторым данным, за атаками на Старобельск стоит отдельное подразделение Мадьяра.
«Пару человек писали, что это какое‑то отдельное подразделение Мадьяра. Это был ритуал с невинными жертвами. Они больные там все на голову, но удар что‑то значил не в военном смысле», — добавил он.
В ночь на 22 мая четыре беспилотника самолётного типа атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. 21 человек погиб, в основном девушки. Ещё 44 получили различные травмы и ранения.