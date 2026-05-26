ЕГЭ стартует в крае с понедельника

Источник: АиФ Владивосток

Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня. Только во Владивостоке организовали 44 пункта, где школьники будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Не рекордные цифры.

В нынешнем году в Приморье ЕГЭ сдадут 9371 человек. Большинство из них — выпускники текущего года — их 8489 человек. Ещё почти 700 — это выпускники прошлых лет.

По словам министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой, традиционно самыми массовыми в этом году станут экзамены по русскому языку и математике — 8899 напишут итоговое испытание по русскому языку, 4252 — по базовой математике, 4393 — по математике профильной.

Самым популярным предметом по выбору станет обществознание — его сдают 3823 человека, или 41% выпускников.

Обязательными предметами в этом году остаются русский язык и математика. Школьник может сдать только их и уже получить аттестат. Проходной балл вполне можно набрать. Русский язык — 24 балла, профильная математика — 27. Базовая математика баллами не оценивается, для поступления она не нужна, но сдать её необходимо хотя бы на 7 баллов. Тогда выпускник получит «удовлетворительно» и пойдёт себе с миром поступать на гуманитарные направления.

Проходные баллы для поступления в университет устанавливает Министерство образования. 40 баллов необходимо набрать по русскому языку, профильной математике, литературе, биологии, истории, иностранному языку, географии и химии; 46 — по информатике, 41 — по физике, 45 — по обществознанию.

И с репетитором, и сам.

Процесс подготовки очень серьёзный. Как утверждают педагоги, чтобы успешно сдать ЕГЭ, начинать подготовку к экзамену лучше, по меньшей мере, за два года.

К тому же считается, что без помощи репетиторов к некоторым экзаменам подготовиться попросту невозможно.

Кандидат химических наук Наталья Макарова готовит школьников к ЕГЭ уже 13 лет.

«Задания ЕГЭ по химии — это не школьная программа и даже не совсем профильная. Школьные учебники не помогут подготовиться. Здесь необходимы более глубокие знания, специализированные учебники, пособия, платформы, репетиторы высокого уровня. А на всё это нужны денежные средства, и немалые. В среднем час занятий с репетитором стоит от 1500 рублей», — считает Наталья Викторовна.

Суммы, отданные репетиторам, порой зашкаливают, но они не гарантируют результата. Впрочем, как говорят сами школьники, никакой репетитор не поможет, если у тебя самого не будет цели хорошо сдать экзамены.