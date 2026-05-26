Старт строительству «Дальневосточного квартала» дали в Хабаровске

В Хабаровске официально дали старт строительству нового жилого микрорайона, который получил имя «Дальневосточный квартал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект имеет федеральное значение, как способствующий развитию жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе. Сегодня, 26 мая 2026, на месте будущего микрорайона была забита первая символическая свая.
По информации, предоставленной в министерстве строительства правительства Хабаровского края, под строительство «Дальневосточного квартала» выделен участок площадью 128 гектаров в Железнодорожном районе города. Для того, чтобы привлечь застройщика различными льготами, данная территория была включена в ТОР «Хабаровск». Проект включает в себя не только жилые дома, но и всю необходимую социальную инфраструктуру.
— Это огромный проект, который имеет большое социальное значение и способствует развитию Хабаровска. Сначала запланировано строительство двух 24-этажных домов класса «эконом-комфорт» — это 50 тысяч квадратных метров жилья. Первое здание должно быть введено в эксплуатацию в течение следующего года. Что касается строительства социальной инфраструктуры, она будет полностью профинансирована правительством Хабаровского края, — рассказал руководитель филиала компании «ДАРС» в Хабаровске Никита Нестеренко.
Реализация проекта расписана до 2034 года. За это время в рамках «Дальневосточного квартала» будет построено 311 860 квадратных метров жилья. Однако задел на будущее куда как более впечатляющий — от 700 до 810 тысяч квартир. Что касается социальной инфраструктуры — это семь детских садов на 2040 мест в совокупности, три школы на 3400 мест и своя поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену.
— Благодаря проекту «Дальневосточный квартал», который был одобрен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, правительство Хабаровского края получит возможность по небольшим, относительно текущей стоимости, ценам получать в своё распоряжение жилой фонд. Он будет использоваться для государственных нужд, — рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
В региональном министерстве строительства уточнили, что после завершения первого этапа строительства «Дальневосточного квартала», застройщик будет обязан предоставить правительству Хабаровского края 93,5 тысячи квадратных метров жилья для социальных нужд. Не бесплатно, но по цене, утверждённой министерством строительства Российской Федерации.
На строительство пяти объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках проекта была выделена Единая президентская субсидия. Она предусмотрена в объёме 15% от инвестиционной стоимости всего «Дальневосточного квартала». На первом этапе — это 5,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на присоединение к единым городским системам электроснабжения, тепло- и водоснабжения, а также строительство новых дорог в районе бывшего аэродрома ДОСААФ и выноса речки Чёрная в коллектор.
Все работы по созданию необходимой инфраструктуры должны быть завершены до конца 2027 года. Подрядчик уже определён в ходе соответствующих процедур — это акционерное общество «ЗАСТРОЙЩИК.27».