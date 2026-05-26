Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске появился стихийный мемориал после трагедии в Старобельске

Горожане приносят цветы, игрушки и свечи.

В Хабаровске возле кинотеатра «Гигант» появился стихийный мемориал в память о погибших после удара по Старобельску. Кадрами с места жители делятся в соцсетях: горожане приносят цветы, игрушки и свечи.

Поводом стала трагедия 22 мая, когда украинские нацисты ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В здании находились подростки. На данный момент известно о 21 погибшем человеке, более 40 получили ранения.

После произошедшего Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности Организации объединённых наций. В ООН заявили, что следят за сообщениями об ударе и напомнили, что гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом, и нападение на них является военным преступлением. Президент России Владимир Путин после сообщения о трагедии поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше