В Хабаровске появился стихийный мемориал после трагедии в Старобельске

В Хабаровске возле кинотеатра «Гигант» появился стихийный мемориал в память о погибших после удара по Старобельску. Кадрами с места жители делятся в соцсетях: горожане приносят цветы, игрушки и свечи.
Поводом стала трагедия 22 мая, когда украинские нацисты ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В здании находились подростки. На данный момент известно о 21 погибшем человеке, более 40 получили ранения.
После произошедшего Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности Организации объединённых наций. В ООН заявили, что следят за сообщениями об ударе и напомнили, что гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом, и нападение на них является военным преступлением. Президент России Владимир Путин после сообщения о трагедии поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам.