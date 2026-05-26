Казахстанские школьники получили медали на олимпиаде в Южной Корее

За право называться сильнейшими знатоками физики боролись свыше 240 человек из более чем 30 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает «24KZ». От каждой страны в престижном интеллектуальном турнире принимали участие восемь школьников.
Казахстан представляли ученики четырех школ Астаны, Алматы и Костанайской области. Конкурс состоял из двух туров — теоретического и экспериментального. Каждый длился по пять часов.
«Задачи оказались достаточно простыми в теоретическом туре, то есть они были на уровне нашей республиканской олимпиады. А экспериментальный тур оказался гораздо сложнее, то есть на нем наша команда набрала гораздо меньше баллов, чем мы ожидали», — рассказал ученик 12-го класса школы «Мирас» города Алматы Роман Черемнов.
Несмотря на сложности на практическом этапе, все восемь казахстанцев успешно справились с заданиями. Семь из них завоевали бронзовые медали, а один школьник удостоился похвальной грамоты.
