В Прикамье прогнозируется высокая пожароопасность

Сотрудники МЧС предупредили жителей Пермского края о повышенной пожароопасности 26 мая.
«В связи с прогнозируемыми опасными и неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — пишут в ведомстве.
В связи с этим спасатели сформулировали несколько важных правил:
— не бросайте не затушенные окурки и спички в траву; — не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах; — не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы; — строго пресекайте шалость детей с огнём. Объясните им чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.