В Прикамье прогнозируется высокая пожароопасность

— не бросайте не затушенные окурки и спички в траву; — не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах; — не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы; — строго пресекайте шалость детей с огнём. Объясните им чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.