Прокуратура помогла семье переехать из аварийного жилья в Биробиджане

Прокуратура города Биробиджана проверила обращение местной жительницы о нарушении жилищных прав. Выяснилось, что женщина с мужем и тремя детьми жила в доме, который признан аварийным и подлежит сносу. Семья числилась в очереди на получение жилья во внеочередном порядке, но долгое время вопрос не решался, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.