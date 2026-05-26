Юлия Шереметьева из детского технопарка «Кванториум» признана лучшим педагогом дополнительного образования Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился финал профессионального конкурса лучших педагогических работников сферы дополнительного образования Красноярского края «Сердце отдаю детям».
В испытаниях приняло участие 50 педагогов из 24 муниципальных образований и шести краевых учреждений.
На конкурсных испытаниях участники прописывали свое уникальное образовательное предложение, готовили контент, разрабатывали стратегии продвижения, придумывали имиджевое мероприятие и презентовали свой продукт. Завершением конкурса стала дискуссия, где финалисты обсуждали насколько педагогу нужна публичность для профессионального роста, не становится ли она конкуренцией его основной работе и другие аспекты эффективного продвижения допобразования.
Абсолютным победителем была признана Юлия Шереметьева, педагог Красноярского детского технопарка «Кванториум». Юлия Шереметьева является наставником энерджиквантума. В нем изучают ряд направлений альтернативной энергетики. Участники закрепляют и расширяют знания, полученные на уроках физики, математики, информатики.
Диплом и сертификат на денежный приз на 500 тысяч рублей победительнице вручил заместитель министра образования Красноярского края Константин Масюлис.
Победители в номинациях получили дипломы и сертификаты на денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, отмечает пресс-служба регионального минобразования.
Победители краевого конкурса будут рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финал которого состоится в Самаре с 26 сентября по 1 октября.