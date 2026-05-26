Юлия Шереметьева из детского технопарка «Кванториум» признана лучшим педагогом дополнительного образования Красноярского края

На конкурсных испытаниях участники прописывали свое уникальное образовательное предложение, готовили контент, разрабатывали стратегии продвижения, придумывали имиджевое мероприятие и презентовали свой продукт. Завершением конкурса стала дискуссия, где финалисты обсуждали насколько педагогу нужна публичность для профессионального роста, не становится ли она конкуренцией его основной работе и другие аспекты эффективного продвижения допобразования.