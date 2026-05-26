В Прикамье директора фирмы наказали за фиктивную регистрацию мигрантов

В Пермском краевом суде рассказали, что 45-летний местный житель нанял на работу граждан Узбекистана и поставил их на миграционный учёт по адресу своей квартиры. При этом на самом деле он арендовал для них другое жильё. Мужчина пояснил, что у него было умысла ставить рабочих на учёт фиктивно. По его словам, оформляя миграционные документы в МФЦ, он не знал, что иностранцы обязаны проживать строго по месту регистрации.