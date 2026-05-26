Кардиолог Синенкова: риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8−10 часов в день

Врач отметила, что даже если человек ходит в спортзал 2−3 раза в неделю, но остальные 10−12 часов проводит в положении сидя, то он все равно находится в зоне риска. По ее словам, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается не после единичного акта сидения, а кроется в хроническом отсутствии движения и общем объеме малоподвижности в течение дня. «Риск начинает возрастать не после конкретного часа сидения, а тогда, когда сидение становится вашей основной формой существования, а активное движение — редким исключением. Особенно опасно, если вы сидите весь день, а вечером просто ложитесь на диван», — подчеркнула она.