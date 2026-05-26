Кардиолог Синенкова: риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8−10 часов в день

ОРЕЛ, 26 мая. /ТАСС/. Риск инфаркта у людей, чья работа требует сидеть по 8−10 часов в день, на 40−50% выше, чем у тех, кто сидит не более 3−4 часов. Для организма важны регулярные микроперерывы, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова.
«Если ваша работа заставляет сидеть по 8−10 часов в день без движения, риск инфаркта возрастает примерно на 40−50% по сравнению с теми, кто сидит суммарно до 3−4 часов. Регулярные микроперерывы критически важны. Регулярное превышение 6−8 часов сидения в день, даже с перерывами, официально признано фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала собеседница агентства.
Врач также отметила, что если работа подразумевает сидение, то колени в это время должны находиться не выше таза, а стопы — на полу. Кроме того, микроперерывы каждые 30−45 минут в течение 5−10 минут полезнее, если они активные. «Сделайте растяжку. Вместо того, чтобы отправлять сообщение коллеге, подойдите к нему. Выбирайте лестницу вместо лифта. Разговаривайте по телефону, прогуливаясь», — рассказала кардиолог, добавив, что в день необходимо стараться проходить 7−10 тыс. шагов.
Регулярные тренировки.
По словам Синенковой, регулярные тренировки — не роскошь, а необходимость. Человек может выбрать различные виды физической активности в зависимости от предпочтений: бег, танцы, велосипед или командные виды спорта. «Рекомендовано стремиться по крайней мере к 150−300 мин аэробной физической активности умеренной интенсивности в неделю или 75−150 мин интенсивных нагрузок. Вместо вечера у телевизора, пойдите на прогулку в парк, поиграйте с детьми на улице, встретьтесь с друзьями для активного отдыха», — добавила эксперт.
Врач отметила, что даже если человек ходит в спортзал 2−3 раза в неделю, но остальные 10−12 часов проводит в положении сидя, то он все равно находится в зоне риска. По ее словам, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается не после единичного акта сидения, а кроется в хроническом отсутствии движения и общем объеме малоподвижности в течение дня. «Риск начинает возрастать не после конкретного часа сидения, а тогда, когда сидение становится вашей основной формой существования, а активное движение — редким исключением. Особенно опасно, если вы сидите весь день, а вечером просто ложитесь на диван», — подчеркнула она.
Кардиолог добавила, что выделяются диапазоны, при которых нагрузка на сердце и сосуды становится опасной: после первых 30−40 минут непрерывного сидения венозный отток от ног замедляется, кровь застаивается в малом тазу. Эксперт обратила внимание, что это увеличивает нагрузку на правый отдел сердца и повышает риск тромбоза глубоких вен, особенно при согнутых коленях. «Второй критический порог — 2 часа: мышечный насос голеней практически отключается, сердцу приходится проталкивать кровь через нижнюю часть тела с гораздо большим усилием. Снижается чувствительность к инсулину, а уровень “плохого” холестерина (ЛПНП) растет даже у здоровых людей, артериальное давление начинает ползти вверх», — сказала врач.