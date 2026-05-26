Рособрнадзор перечисли предметы, разрешенные на ЕГЭ: что можно на биологии, на математике запрещено

Рособрнадзор: сдающие ЕГЭ смогут держать на столе перекус, воду и лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году сдающие ЕГЭ смогут принести на экзамен лекарства, перекус и воду. А на некоторые тесты школьникам разрешили взять с собой словарь, линейку или калькулятор. Об этом со ссылкой на документ Рособрнадзора сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что на столе во время экзамена могут находиться паспорт, ручка с синими чернилами, черновики, которые выдадут в аудитории, вода, лекарства и перекус.

Кроме того, на биологию, географию и химию разрешено приносить непрограммируемые калькуляторы, на математику — линейку, а на физику — и калькулятор, и линейку вместе. На химии ученикам выдадут периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

Тем, кто выбрал для сдачи литературу, предоставят орфографические словари. Свои словари не приветствуются.

Ранее Рособрнадзор поделился рекомендациями, как действовать при форс-мажоре на ЕГЭ. В ведомстве также отметили, что о месте сдачи ЕГЭ школьников должны уведомить не позже, чем за две недели до экзамена. Если не сообщили, следует звонить в школу или обратиться на горячую линию в Рособрнадзор по телефону +7 (495) 198−92−38.