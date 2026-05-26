Цены — выше, качество — ниже: на пыль и грязь в автобусах жалуются хабаровчане

Накануне перевозчики вновь известили пассажиров о повышении стоимости проезда — в этот раз до 68 рублей на маршрутах 14−1, 21−1, 24−1, 56−1, 10, 40 и 73. Тарифы растут регулярно, однако качество поездок оставляет желать лучшего. В частности, речь идет про чистоту в салоне автобусов. «Посмотрите в каких автобусах нам приходится ездить… Это маршрут номер 24. Как не стыдно такие автобусы выпускать на линию?», «Внутри автобусов грязь, не моют полы, сиденья, поручни, окна, нет шторок, в жару невозможно открыть окна, люки. В некоторых автобусах опасные штыри торчат в сиденьях, тряпки засаленные, которые на этих сиденьях», — пишут нам хабаровчане. В Закдуме края в этом месяце уже обсуждали, как улучшить качество пассажирских перевозок. На данный момент разрабатывается региональный комплексный план модернизации транспортного обслуживания, однако дефицит финансирования и нехватка кадров сказываются на его неспешной реализации. «Недобросовестных перевозчиков должны заменить ответственные компании, обладающие необходимыми ресурсами и желанием работать. Именно таких перевозчиков следует поддерживать и давать им возможность осуществлять деятельность. Нам важно обеспечить транспортную доступность для населения», — подчеркнул председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.