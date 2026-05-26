Более 100 гаражей в Тихих Зорях изымут для строительства новой дороги

В красноярском микрорайоне Тихие Зори продолжается подготовка к строительству новой дороги, которая соединит улицу Лесников с улицей Свердловской. Для реализации проекта управление капитального строительства изымает земельные участки и объекты недвижимости на территории от нежилого здания № 29 по улице Лесников до дома № 237 по улице Свердловской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Красноярска. В зону изъятия попадают 103 строения — гаражи и гаражные боксы. В течение месяца владельцам направят официальные уведомления, после чего начнется оценка каждого объекта для определения размера компенсации. При этом документы на 17 гаражных боксов пока не представлены. В мэрии уточнили, что сейчас проект новой дороги проходит государственную экспертизу. После завершения всех процедур начнется строительство транспортной артерии, которая должна улучшить связь микрорайона Тихие Зори с другими районами города. Одновременно продолжается работа по улучшению дорожной ситуации на развязке в Тихих Зорях. На кольце установили дополнительный светофор, который будет регулировать движение транспорта, выезжающего со стороны Пашенного. [caption id= «attachment_367615» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Как сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин, оборудование уже смонтировано и проходит подключение. Запустить новый светофор планируют в ближайшие дни. Утром он будет работать в автоматическом режиме, а в остальное время — по кнопке вызова для пешеходов. По предварительным расчетам специалистов, светофорное регулирование позволит дополнительно сократить заторы на выезде из микрорайона примерно на 20 процентов. Городские власти продолжат мониторинг дорожной обстановки и при необходимости скорректируют режим работы нового объекта.