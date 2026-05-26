Эксперт предупредил о мошенниках, которые создают фейковые турчаты в Telegram

Мошенники под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Telegram, где предлагают отдыхающим экскурсии, после чего берут с них предоплату и исчезают. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, с начала 2026 года аферисты активно используют эту схему. Ключевые признаки обмана: требование полной предоплаты наличными или переводом на личную карту, отказ от заключения договора или выдачи чека, а также настойчивое подталкивание к быстрому решению фразами «осталось мало мест» и использование «суперскидок» в 20−30 процентов от рыночной стоимости.

Эксперт также предупредил о навязчивых предложениях в отелях, где гиды обещают «незабываемую экскурсию», а везут в обычный магазин или на скучный пляж. Он посоветовал проверять информацию о гидах через Единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития, передает ТАСС.

В январе — апреле 2026 года количество случаев мошенничества, которое связано с предложениями сезонной подработки, выросло в среднем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.