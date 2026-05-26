Под Владивостоком появится первая экотропа морского заповедника

Ежегодно на остров Попова приезжают десятки тысяч туристов, многие из которых впервые хотят познакомиться с экосистемами полуострова Ликандера. По словам старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Евгении Сомовой, цель проекта — организовать безопасный доступ к маршрутам, при этом не наносить вреда растительности и ландшафтам. Для этого команда проведёт полевые обследования состояния экосистем вдоль существующей тропы и на их основе даст рекомендации по размещению элементов благоустройства.