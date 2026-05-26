Под Владивостоком появится первая экотропа морского заповедника

На острове Попова, недалеко от Владивостока, готовят первую экотропу на северном участке Дальневосточного морского заповедника. О проекте рассказал национальный парк «Земля леопарда».
Тропу планируют обустроить как самый северный туристический маршрут заповедника, разместив настилы, лестницы и новые информационные стенды под общим названием «Ботанический сад полуострова Ликандера», чтобы туристы могли безопасно и комфортно знакомиться с редкими и исчезающими видами растений.
По данным нацпарка, в ходе проекта появятся ограждения на видовых площадках, деревянный настил в труднопроходимых местах, лестница с перилами к скальному сооружению «Штаны» и скамейки для отдыха, а также яркие и понятные ботанические таблички, которые расскажут о многообразии и охраняемых видах островной флоры.
Ежегодно на остров Попова приезжают десятки тысяч туристов, многие из которых впервые хотят познакомиться с экосистемами полуострова Ликандера. По словам старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Евгении Сомовой, цель проекта — организовать безопасный доступ к маршрутам, при этом не наносить вреда растительности и ландшафтам. Для этого команда проведёт полевые обследования состояния экосистем вдоль существующей тропы и на их основе даст рекомендации по размещению элементов благоустройства.
Северный район Дальневосточного морского биосферного заповедника, где будет расположена экотропа, занимает 216,3 гектара на южной оконечности острова Попова. Там в бухте Пограничная находится кордон охраны, а посещение участка разрешено исключительно в экскурсионном порядке.
С 2021 года управление Дальневосточным морским заповедником передали дирекции «Земля леопарда», которая превращать неподготовленные тропы в экологически корректные и доступные маршруты для организованного туризма.