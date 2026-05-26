Дорожает ли бензин быстрее запланированного графика в Казахстане

В апреле 2026 года был отменен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизель. Власти сообщили о постепенном повышении цен — примерно по 1 тенге в первые месяцы, чтобы избежать резкого роста стоимости топлива.
Редакция NUR.KZ провела наблюдение в начале апреля и выяснила, что крупные сети автозаправочных станций (АЗС) действительно повысили цены на 1 тенге. По данным на 25 мая 2026 года, в мегаполисах страны темпы повышения остаются неизменными.
В Астане все крупные сети АЗС повысили цены на бензин марки АИ-92 на 1 тенге с 6 апреля. Теперь литр этого топлива стоит от 237 до 239 тенге.
В Алматы традиционно отмечаются самые высокие цены на топливо. Однако крупные сети АЗС соблюдают принцип постепенного повышения стоимости, и лишь в одной сети нет изменений. Литр бензина марки АИ-92 здесь стоит от 232 до 241 тенге.
В Шымкенте цены на бензин марки АИ-92 остаются наиболее доступными среди мегаполисов Казахстана. Местные автовладельцы могут заправить свой автомобиль по цене от 224 до 227 тенге за литр. Это всего на 1 тенге выше, чем было отмечено 6 апреля текущего года.
Таким образом, в Казахстане процесс подорожания топлива остается контролируемым, и цены повышаются постепенно. Однако такие темпы должны будут сохраняться лишь в первые месяцы.