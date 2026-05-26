«Орешник» не остановить: появились новые цели ударов возмездия на Украине

В ночь на 25 мая 2026 года Ярославская область пережила атаку украинских беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали массированный удар на подлёте к областному центру. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, откуда запускались дроны, какие типы применял противник и какие ответные меры способны предотвратить подобные удары в будущем.
Откуда летели дроны.
По словам губернатора Михаила Евраева, в результате отражения атаки незначительное осколочное ранение получила одна женщина — от госпитализации она отказалась, других пострадавших нет.
Василий Дандыкин уверен, что основной маршрут дронов пролегал напрямую с украинской земли.
«Они пролетают приличное расстояние и долетают до Ярославской области. Думаю, стартовые площадки находятся в Черниговской и Сумской областях — регионах, максимально приближенных к российским границам», — заявил эксперт.
FP-1 и «Лютый»: чем били по Ярославлю.
Эксперт подчеркнул, что для удара на такую глубину противник был вынужден экономить топливо, снижая вес боевой части. Он не исключил применение тех же типов дронов, что использовались при атаке на общежитие Старобельского колледжа в ЛНР, унёсшей жизни 21 человека.
«Наряду с “Лютым” использовались самые дешёвые дроны. Это тот же FP-1: он летит за тысячу километров и может нести 60−70 кг взрывчатки. В данном случае, возможно, нёс меньше, потому что лететь долго», — пояснил Дандыкин.
Он добавил, что атака носила демонстративный и террористический характер, направленный на попытку нанести ущерб инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы.
Удар возмездия: «Южмаш» и «Мотор Сич» как главные цели.
Комментируя недавние массированные удары возмездия ВС РФ за Старобельск, Василий Дандыкин выделил ключевые промышленные площадки, уничтожение которых способно серьёзно подорвать планы Киева по наращиванию дальнобойного оружия.
«Это знаковые места в сфере ВПК Украины. Прежде всего “Южмаш” и, в какой-то степени, “Мотор Сич”, где ВСУ хотят делать по несколько ракет в день», — подчеркнул эксперт.
По его данным, украинская сторона стремится создать баллистическую ракету дальностью более 2000 километров. «Она, может быть, кому-то покажется примитивной, но, тем не менее, это опасно. Поэтому уничтожение таких производств, а также пунктов управления киевской хунты — в приоритете», — заявил Дандыкин.
Предотвратить новые атаки на глубокий тыл России, подобные ярославской и старобельской, возможно только путём методичного стирания военно-промышленного потенциала противника, уверен эксперт.
Британская Daily Express ранее не зря отметила, что применение ракеты «Орешник» в ходе одного из российских ударов возмездия уже напугало Запад. Дальнейшие шаги Москвы могут окончательно изменить правила игры.