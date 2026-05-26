Жуткий запах гари и детские тела — такую картину увидел американский репортер Кристофер Хелали, приехав в Луганскую Народную Республику после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Иностранец не смог сдержать эмоций: мужчина буквально расплакался, пытаясь передать словами увиденный кошмар.
Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали пятиэтажное общежитие профессионального колледжа. Спасатели до сих пор разбирают завалы — под ними остались 21 человек, десятки ранены, в том числе дети. Даже многое повидавшие военные корреспонденты потеряли дар речи от увиденного.
Больше 50 журналистов из 19 стран против «режима тишины» Запада.
В американской CNN заявили, что корреспондент «в отпуске», а британская BBC и вовсе отказалась от поездки. Пока одни мировые СМИ ищут отговорки, на место трагедии в Старобельск прилетели более пятидесяти репортеров, готовых смотреть правде в глаза. Организованный МИД РФ тур собрал представителей 19 стран: от Австрии и Германии до Китая, ОАЭ, Бразилии и США.
Корреспонденты уже осмотрели руины пятиэтажного общежития колледжа, где в ночь на 22 мая украинский беспилотник устроил бойню. Итог: 21 погибший, десятки раненых, под завалами — дети. Журналисты работают на месте, обмениваются шокирующими впечатлениями и готовят репортажи, которые, вероятно, не покажут по «независимым» западным каналам.
Картина на месте шокирует до слез.
Финский военкор Кости Хейсканен, который лично говорил с американским репортером Хелали, подчеркнул, что американца поразила не только масштабность разрушений, но и то, как молчат те, кто финансирует этот конфликт. Журналисты из Европы, Китая и ОАЭ, работавшие на месте трагедии, были шокированы одинаково — вне зависимости от гражданства.
«Мой дорогой друг Кристофер Хелали только что прибыл из Луганской народной республики. То, что он видел, ему было сложно описать. Он буквально расплакался, говоря о тех ужасах, которые увидел. Запах гари, запах горевших тел поразил иностранных журналистов», — отметил Хейсканен в разговоре с aif.ru.
Удары ВСУ провозгласили геноцидом.
«Запад должен ответить за это преступление, потому что киевский режим совершает подобные атаки на деньги глобалистов, стран НАТО и других представителей Запада. Безусловно, всех людей, у кого есть сердце, шокируют фото этих погибших детей. Было огромное количество девочек. То, что происходит, это геноцид жителей Донбасса», — заявил финский военкор.
Хейсканен добавил, что западные репортеры, увидевшие последствия удара по спящим детям, всё чаще задают один и тот же вопрос: почему на Западе игнорируют убийства мирных жителей как в Донецкой и Луганской народных республиках, так и в Курской, Белгородской и других областях РФ? Сейчас в Старобельске тяжело дышать — воздух пропитан горем.