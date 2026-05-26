27 мая горячую воду отключат в четырех районах Красноярска

В СГК напомнили о начале в Красноярске массовых 10-дневных гидравлических испытаний для проверки теплосетей на прочность.
Первые пройдут в контуре ТЭЦ-2, в связи с этим с 27 мая по 5 июня включительно подача горячей воды будет приостановлена в домах следующих районов:
Октябрьского, Железнодорожного, Центрального (кроме мкрн. Покровский), в большей части Свердловского (за исключением домов по улицам Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, в Водниках, части домов по 60 лет Октября на участках, прилегающих к Затонской и в районе Предмостной площади).
В других районах Красноярска испытания теплосетей пройдут по следующему графику: 15 — 24 июня — ТЭЦ-1; 13 — 22 июля — ТЭЦ-3; 2 — 4 июня и 3−13 августа — мкрн. Солнечный.
Красноярцам напоминают, что границы контуров теплоснабжения ТЭЦ в этом году немного другие, они отмечены на интерактивной карте.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения (сроки и продолжительность) можно узнать в организации, обслуживающей ваш дом.
