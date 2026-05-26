Ученый Бутягин рассказал о разговоре с украинцем в тюрьме

Освобожденный российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что один из украинских заключенных в польской тюрьме пожелал ему освобождения в рамках обмена.
По словам ученого, разговор произошел во время общей прогулки. Бутягин сообщил, что заключенный с Украины заявил ему, что попадать на украинскую территорию после экстрадиции не стоит, и выразил надежду на обмен.
Археолог отметил, что тема возможного обмена заключенными обсуждалась среди арестантов регулярно. При этом, по его словам, негативного отношения к себе как к россиянину он в польской тюрьме не почувствовал.
Бутягин рассказал, что среди заключенных и даже сотрудников учреждения были люди, относившиеся к нему с сочувствием. В остальных случаях, как утверждает ученый, отношение было нейтральным.
В конце апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. В Санкт-Петербург он вернулся утром 1 мая.
После возвращения в Россию ученый продолжил общение с журналистами и рассказал подробности своего пребывания в польской тюрьме, включая условия содержания и контакты с другими заключенными.
