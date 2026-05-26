«Роза Хутор» получил международную премию в сфере диджитал за разработку мобильного приложения

Особое внимание при разработке было уделено навигации. Например, для создания интерактивной карты трасс специалисты провели лазерное сканирование горного рельефа курорта и на основе полученных данных сформировали его 3D-модель. Благодаря детальной прорисовке, синхронизации геоданных, сервисов отображения и событийной логики пользователи в реальном времени видят загрузку склонов, подъёмников и могут планировать катание до выхода на склон. Для раздела с онлайн-камерами использована технология, которая формирует картинку даже при слабой связи. Это дает возможность заранее оценить погодные условия и ситуацию на разных высотах курорта.