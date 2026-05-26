«Роза Хутор» получил международную премию в сфере диджитал за разработку мобильного приложения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Курорт стал серебряным призером премии Workspace Digital Awards в номинации «Развлечения, спорт, туризм».

Источник: НИА Красноярск

Наградой отмечено мобильное приложение «Роза Хутор». На конкурс было подано более 800 проектов — сайтов, программных решений, других цифровых продуктов. Победители определялись на основе оценок жюри и по итогам народного голосования.

Мобильное приложение «Роза Хутор» — цифровой сервис, объединяющий доступ ко всем ключевым возможностям курорта в едином интерфейсе. Пользователи могут приобретать ски-пассы и прогулочные билеты, бронировать отели, записываться к инструкторам, арендовать и обслуживать снаряжение, знакомиться с афишей мероприятий. Приложение высоко оценили более 100 тысяч пользователей.

«Получение премии, которая учитывает пользовательское мнение, особенно значимо для курорта. Это доказывает, что разработка действительно удобна для гостей и делает их отдых у нас качественнее и доступнее», — отметил директор по цифровому развитию курорта «Роза Хутор» Андрей Юртаев.

Особое внимание при разработке было уделено навигации. Например, для создания интерактивной карты трасс специалисты провели лазерное сканирование горного рельефа курорта и на основе полученных данных сформировали его 3D-модель. Благодаря детальной прорисовке, синхронизации геоданных, сервисов отображения и событийной логики пользователи в реальном времени видят загрузку склонов, подъёмников и могут планировать катание до выхода на склон. Для раздела с онлайн-камерами использована технология, которая формирует картинку даже при слабой связи. Это дает возможность заранее оценить погодные условия и ситуацию на разных высотах курорта.

Карта инфраструктуры помогает быстро найти рестораны, магазины, кассы, информационные центры, медицинские пункты и другие объекты. Кроме того, в сервис интегрированы программа лояльности «Роза Бонус» и функция вызова спасателя.

Платформа обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке в пиковые периоды сезона. В рамках развития цифровых сервисов курорт также внедрил чат-бот на базе искусственного интеллекта: он помогает обрабатывать до 70% обращений гостей без участия операторов.