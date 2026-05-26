С 1 июля в России начнет действовать новый механизм сделок с недвижимостью: подробности

С 1 июля 2026 года в России начнет действовать новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Подтверждение личности можно будет провести по биометрии. Об этом агентству «Прайм» сообщил глава управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.
По его словам, для полностью удаленной сделки понадобится электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе.
Это требует предварительной подготовки, добавил Иван Волков. Подтвержденную биометрию можно получить в банке при очной идентификации, а также оформить УКЭП. Сертификат электронной подписи действует один год, а подтвержденная биометрия — пять лет.
