Сотрудников красноярской больницы № 20 наградили благодарностью и грамотами Президента России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трое сотрудников Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона получили высокие государственные награды.

Благодарность и почетные грамоты Президента России медикам вручил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Почетных грамот Президента РФ удостоены заведующий патологоанатомическим отделением Владимир Бугрий и врач-патологоанатом Олег Вальдовский. Медиков отметили за высокий профессионализм и многолетнюю работу в сфере здравоохранения, сообщает краевой минздрав.

Благодарность Президента России получила операционная медицинская сестра родового отделения Марина Нурмамедова. В больнице отметили, что ее работа помогает обеспечивать безопасность и комфорт пациенток во время родов.

«Когда труд наших врачей и медицинских сестёр получает признание на самом высоком уровне — это дорогого стоит. Марина Павловна, Владимир Иванович, Олег Владимирович — настоящие профессионалы, которые ежедневно доказывают, что красноярская медицина держит высокую планку. Гордимся, что такие люди работают в нашей больнице. От всего коллектива поздравляю коллег с заслуженными наградами!» — сказал главный врач КМКБ № 20 имени И. С. Берзона Евгений Кононов.

