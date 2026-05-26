«Театральный поезд» прибудет в Красноярск 2 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 и 3 июня в Красноярске и Железногорске пройдут выступления творческих коллективов «Театрального поезда». Зрителей ждет насыщенная культурная программа: спектакли, мастер-классы, творческие встречи и лектории.
Показы спектаклей состоятся на сцене Дома актера, Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина, ТЮЗа, Музыкального театра, Сибирского института искусств (СГИИ) имени Д. А. Хворостовского, Театра кукол «Золотой ключик» в Железногорске.
2 июня пройдут спектакли: «Северные птицы» Иркутского областного музыкального театра в Красноярском драматическом театре, «Ложь» Красноярского театра «РАМПА» на сцене Дома актера, «Мои святые и грешные люди» Русского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова — в Красноярском ТЮЗе.
2−3 июня в Железногорском театре кукол «Золотой ключик» покажут спектакль «Приключения самого длинного червячка» Иркутского областного театра кукол «Аистенок».
3 июня зрителей ждут спектакли: «Абахай Пахта» Хакасского национального театра драмы и этнической музыки «Читiген» на сцене СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, «Женщина и война. Приказ-жить!» Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова на сцене Красноярского ТЮЗа, «Подарок судьбы» Братского драматического театра на малой сцене Красноярского драматического театра, «Мастер и Маргарита» Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова на большой сцене Красноярского театра имени Пушкина, «Позывной Теркин» Иркутского областного музыкального театра на сцене Красноярского музыкального театра.
Также в эти дни в Доме актера будет работать выставка, посвященная театральному искусству, отмечает пресс-служба краевого минкульта.
В мае 2026 года театральные поезда, состоящие из 18 тематически брендированных вагонов, отправились вместе с артистами через всю страну по маршрутам Владивосток — Москва и Севастополь — Москва.
Подробности проекта можно найти на сайте poezd.stdrf.ru.
6+