Спасатели прочесали 10 кв. км тайги в поисках пропавших Усольцевых

Работу осложняла погода — в районе поисков выпал снег.

25 мая спасатели продолжили поиски семьи Усольцевых, которая пропала в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Было обследовано 10 квадратных километров тайги. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 10 квадратных километров горно-таёжной местности в Манско-Уярском округе в поисках трёх человек. Они прочёсывали территорию на квадроциклах и пешком. Работу осложняла погода — в районе поисков выпал снег.

К сожалению, пропавших пока не обнаружили.

Очередная операция по поискам Усольцевых проходила с 23 по 26 мая. На месте также работали следователи. Кроме того, спасатели в этот раз к поискам привлекли добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как ранее krsk.aif.ru рассказала пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду, на месте работает автономная группа поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъёмку с воздуха, обследуя территорию.

Напомним, что супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной ушли в поход 28 сентября 2025 года по туристической тропе в районе Минской Петли. С ними была старая собака породы корги. Все бесследно исчезли. Масштабные поиски, продолжавшиеся до 12 октября, не дали зацепок.

Недавно стало известно, где сейчас находится машина Усольцевых — автомобиль «Шкода» обнаружили сразу после объявления семьи в розыск.

