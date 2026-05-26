В ночь на 22 мая на Старобельск в Луганской народной республике обрушились украинские беспилотники. Целью был выбран не военный объект, а пятиэтажное здание общежития профессионального колледжа, где мирно спали люди — студенты, местные жители, дети.
Результат массированной атаки оказался чудовищным: здание полностью разрушено, под завалами погиб 21 человек, ещё более 40 получили ранения разной степени тяжести. О том, что на самом деле произошло в Старобельске, aif.ru рассказали иностранные журналисты, побывавшие на месте трагедии.
Финский военкор Кости Хейсканен, давно освещающий события на Донбассе, поделился с aif.ru рассказом своего друга, американского журналиста Кристофера Хелали, который одним из первых прибыл на место трагедии. Увиденное настолько потрясло бывалого репортера, что он не смог сдержать эмоций.
«Мой дорогой друг Кристофер Хелали только что прибыл из Луганской народной республики. То, что он видел, ему было сложно описать. Он буквально расплакался, говоря о тех ужасах, которые увидел. Запах гари, запах горевших тел поразил иностранных журналистов», — отметил Хейсканен.
По словам Хелали, на месте чудовищного удара работали представители СМИ из разных стран Европы, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. Никто из них не ожидал увидеть такое. Вместо учебного корпуса — груды обломков, вместо детского смеха — тишина, нарушаемая лишь всхлипами родственников погибших.
«Конечно, то, что они увидели, их поразило. Мы давно с Кристофером говорим о том, что Украина несет только смерть, убийства мирного населения», — подчеркнул финский военкор.
Он призвал мировое сообщество объединиться, чтобы донести правду о том, как киевский режим методично уничтожает собственное население.
«То, что произошло в Старобельске, — это огромная трагедия. Нельзя забывать, что ВСУ убивают мирное население в Белгородской и Курской областях, в других регионах. Украина убивает в том числе свое население, которое выходит к российским военным», — добавил Хейсканен.
Однако за этим преступлением, по мнению военкора, стоят не только украинские командиры. Кости Хейсканен прямо заявил, что удар по колледжу, как и десятки подобных атак на мирные кварталы, является не просто военным преступлением, а актом геноцида.
«Запад должен ответить за это преступление, потому что киевский режим совершает подобные атаки на деньги глобалистов, стран НАТО и других представителей Запада», — убежден он. Особенно циничной эту бойню делает тот факт, что ВСУ нанесли удар ночью, когда студенты и дети отдыхали и спали. «Безусловно, всех людей, у кого есть сердце, шокируют фото этих погибших детей. Было огромное количество девочек. То, что происходит, это геноцид жителей Донбасса», — заявил Хейсканен.
Несмотря на давление и попытки западных СМИ замолчать эту историю, иностранные журналисты, побывавшие на руинах общежития, выражают полную поддержку правительству ЛНР и властям Российской Федерации.
«Все понимают, что этот удар — это геноцид. ВСУ ночью устроили кровавую бойню, когда дети отдыхали и спали. Все это словами не объяснить», — подытожил финский военкор.