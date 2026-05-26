В 16 муниципалитетах Хабаровского края введён особый противопожарный режим

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Пожарные подразделения реагировали на 58 техногенных возгораний, включая 7 пожаров в жилых помещениях и 10 случаев возгорания сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Комсомольске на Амуре отмечены несколько крупных инцидентов. В посёлке Победа ликвидировали возгорание надворных построек: на двух участках горели бани и растительность, борьба с огнём длилась 2,5 часа при сильном ветре. В районе улиц Мичурина и Докучаева пожарные устраняли возгорание дров и сухой травы, а также тушили четыре гаража в автокооперативе, используя бензорез для вскрытия конструкций. На улице Культурной потушили мусор и производственные отходы на территории бывшего завода (ликвидация заняла 3 часа). В микрорайоне Менделеева за 30 минут ликвидировали возгорание нефтепродукта на барже (площадь — 1 кв. м). Пострадавших нет, причины устанавливаются дознавателями МЧС России.
На текущий момент особый противопожарный режим действует в 16 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск на Амуре. По информации Дальневосточного УГМС, в отдельных районах отмечен 4 й и 5 й класс пожарной опасности в лесах. Также пожарные 4 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, на контроле находится одна туристская группа из 12 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru