Капитальный ремонт ДК в посёлке имени Горького завершат ко Дню города Хабаровска

В Хабаровске завершается капитальный ремонт Дома культуры поселка имени Горького, который инициировал губернатор Дмитрий Демешин. Сдадут объект согласно плану — ко Дню рождения города и творческие кружки для взрослых и детей возобновят свою деятельность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основные работы по преображению уже завершили, рассказал директор ДК Артем Оспанов. Внутри здания строители уложили новую напольную плитку, заменили систему вентиляции, покрасили стены и потолки, а также установили дверные блоки. Фасад Дома культуры также претерпел изменения, его привели в порядок. Устранили и многолетнюю проблему с затоплением объекта.
Руководитель учреждения подчеркнул, что при реставрации старались сохранить исторический облик здания. Благодаря инициативе местных жителей, уникальная лепнина осталась нетронутой, а в главном зале по-прежнему будет висеть люстра шириной полтора метра.
— Сейчас на объекте проводят уборку помещений: отмывают окна и полы, наводят порядок и расставляют мебель в кабинетах. В дальнейшем закупим и установим современное сценическое оборудование для проведения мероприятий, — отметил Артем Оспанов.
Скоро в учреждении культуры вновь приступят к работе разнообразные творческие кружки для детей и взрослых, в числе которых инклюзивный театр моды, детский духовой оркестр, секция бокса и другие.
Напомним, что капитальный ремонт Дома культуры в поселке имени Горького начали в 2025 году. В здании, возведенном в 1940 году, десятилетиями не проводилось столь же масштабной реконструкции. Провести работы поручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Объект также включен в народную программу партии «Единая Россия».