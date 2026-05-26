Россиянам объяснили, почему люди рассказывают нейросетям подробности своей жизни

Один из важных механизмов, который здесь включается, в психологии называется контейнированием. Обычно эту функцию выполняет другой человек: психолог, родитель, друг, партнер. Он принимает чувства и переживания, не обесценивает их, помогает «переработать» и вернуть человеку в более понятной форме. Нейросеть может имитировать такой процесс: пользователь пишет о проблеме, получает структурированный ответ и чувствует временное облегчение. При этом у цифрового собеседника есть преимущество перед живым человеком: с ним не стыдно обсуждать детали, которые трудно озвучить вслух. Он не перебивает, не устает, не осуждает. Поэтому человек может рассказывать нейросети то, с чем не решился бы прийти к знакомому.