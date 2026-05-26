В РФ могут увеличить отпуск работающим гражданам: что известно

В России необходимо повысить минимальную длительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые «пропадают» во время отпуска. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков.
По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные. Новичков предложил продлить отпуск до 35 дней, прибавив к нему еще одну неделю. При этом, подчеркнул он, в эти 35 дней должны включаться и рабочие, и нерабочие дни, чтобы у работника была возможность полноценно отдыхать 35 дней в году.
Новичков считает, что увеличение отпускных дней даст трудящимся возможность хорошо отдохнуть, предотвратит синдром профессионального выгорания и поможет восстановить работоспособность.
Он добавил: важно оставить возможность дробить отпуск на части в течение года.
Согласно ТК РФ, ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них не может быть короче 14 календарных дней, а значит, захватывает не менее 4 выходных дней.
При этом в ГД также напомнили, что оплату больничного в отпуске все же можно получить, если вернуться к работе.