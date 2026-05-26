Сына главы СК «Сибиряк» Антона Егорова отправили на 3 года в колонию

Руководитель филиала «Дороги» ООО «УСК “Сибиряк” Антон Егоров (в момент преступления занимал должность гендиректора ООО “КДСК”) отправили в колонию общего режима на 3 года. Также его оштрафовали на 800 тыс. руб.
В прокуратуре Красноярского края напомнили, что в марте 2022 года было принято решение модернизировать асфальтобетонный завод АО «АБЗ» на ул. Лесопильщиков. Проект был направлен на снижение выбросов в атмосферу и повышение качества продукции в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
После технического осмотра комиссия признала старые хранилища битума и мазута, установки Тельтомат-80 и ДС-168 непригодными и опасными. Технический совет предприятия одобрил закупку двух новых установок SANY, 63 стальных резервуаров и проведение комплекса работ по демонтажу, монтажу и пусконаладке.
Гендиректор ООО «КДСК» взял на себя обязательства по выполнению всех работ, заверив, что располагает необходимыми кадрами и техникой, а при необходимости сможет привлечь ресурсы ООО УСК «Сибиряк», которое возглавлял его отец. АО «АБЗ» подало заявку на целевой заем в федеральный фонд и заключило договоры на поставку оборудования.
При этом подрядчик к работам не приступил: не подготовил документацию, не выполнил демонтаж и монтаж. Чтобы не сорвать реализацию экологического проекта, завод был вынужден своими силами демонтировать старое оборудование, монтировать новое и выполнять часть других работ.
Несмотря на неисполнение обязательств, АО «АБЗ» заключило с ООО «КДСК» договор подряда и полностью оплатило работы на сумму 98 млн руб. Подрядчик получил деньги, но обязательства не исполнил, а средства потратил на свои нужды.
Завод продолжил работы за свой счёт. Для работ привлекались собственные сотрудники и сторонние организации.
По итогам судебного разбирательства гендиректор подрядной организации был признан виновным по статье «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом 800 тыс. руб. Ущерб в размере 98 млн руб. к моменту рассмотрения дела был возмещён.